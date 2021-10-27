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    • Güncel
    • 27.10.2021 23:21
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    • 27.10.2021 23:42
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    "Muz videosu" çeken 7 provokatör gözaltına alındı! Sınır dışı edilecekler

    Son dakika haberleri... Bir vatandaşın sokak röportajında muz alamadığını belirtmesi üzerine bazı Suriyeli sığınmacılar provokatif bir şekilde TikTok üzerinden "Muz yeme" akımı başlattı. Olaya tepkiler sürerken İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    ’Muz’ videosu çeken provokatörler gözaltında!

    Bir sokak röportajında konuşan vatandaş 'Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini' iddia ederek "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine bazı Suriye uyruklu provokatörler TikTok üzerinden "Muz yeme" akımı başlattı.

    Çekilen videolarda "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" diyen vatandaş ile dalga geçilmesi üzerine tepkiler yükseldi.

    7 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI
    İçişleri Bakanlığı harekete geçerek provokatif videoları dolaşıma sokan 7 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı "muz yeme" eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

        SINIR DIŞI EDİLECEKLER
        Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

        Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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