Bir sokak röportajında konuşan vatandaş 'Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini' iddia ederek "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine bazı Suriye uyruklu provokatörler TikTok üzerinden "Muz yeme" akımı başlattı.
Çekilen videolarda "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" diyen vatandaş ile dalga geçilmesi üzerine tepkiler yükseldi.
7 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığı harekete geçerek provokatif videoları dolaşıma sokan 7 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı "muz yeme" eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.