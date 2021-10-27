Millet İttifakı'nın bölünmek üzere... İyi Parti'ye çok sert tepki geldi! Son sözü Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek

Irak ve Suriye tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmesi Millet İttifakı'nda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

FONDAŞ ÜZERİNDEN İYİ PARTİ'YE TEPKİ

HDP ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İyi Parti'nin Meclis'te evet oyunu kullanmasının ittifaka yara verdiğini belirtti.

ZİLLET'TE İPLER KOPMAK ÜZERE

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sosyal medyadan paylaştığı tepkisi şöyle:

"İyi Parti, iktidarın terörle mücadele palavrasının arkasına sakladığı, "savaş ve kaos" tezkeresine "evet" oyu vererek, CHP'yi HDP ile baş başa bıraktı. İktidarın bu yöndeki taktiğine katkı sağladı. AKP propagandasına zemin yarattı. Millet İttifakı yara aldı. Kötü oldu."

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU MÜCADELESİ

Son gelişmeyle iplerin iyice gerildiği Millet İttifakı'nda adaylık kavgası yeniden kuruluyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylıkları için önünü kapattığı büyükşehir belediye başkanları Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a sürpriz bir şekilde yeşil ışık yaktı.

SOL-KEMALİST-HDP CEPHESİ SAĞ MUHAFAZAKARI YOKLUYOR

Cumhurbaşkanlığı adaylığında tercihini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana tutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilginç gerekçe buldu.

Akşener, "Ablam bana dedi ki, 'Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm. Bu bir gerekçe, oy verme gerekçesi" sözlerini sarf etti.

Akşener'in bu açıklaması başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetimini rahatsız ettiği konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KAPATMIŞTI

Geçtiğimiz ay, isimleri sürekli cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız, belediye başkanlıklarını yapacaklar, güven tazeleyecekler, başarılı olacaklar, sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını, bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler" demişti

Kılıçdaroğlu iki isme sıcak bakmamasına gerekçe olarak, İstanbul ve Ankara'da Meclis'teki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasını gösteriyor.

İTTİFAK BÖLÜNMEYE GİDİYOR

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile büyüyen çatlak tezkere kriziyle farklı bir boyut aldı. Akşener'in İmamoğlu'nu aday göstereceği düşünülürken CHP Ankara İl Örgütünün ziyaretinde aday profilini, "Kendisi ve ailesiyle topluma örnek olması gerekir. Uzlaştırıcı, mütevazı, dürüst olmalı. Bütün vatandaşları kucaklamalı. Adaletli olmalı. Toplum tarafından sevilen bir kişi olmalı." sözleriyle çizen Kılıçdaroğlu'nun bu adımı önlemek için hangi ismi aday göstereceği halen belirsizliğini koruyor.