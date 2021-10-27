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    • 27.10.2021 10:55
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    • 27.10.2021 10:56
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    Millet İttifakı'nın bölünmek üzere... İyi Parti'ye çok sert tepki geldi! Son sözü Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek

    Ana omurgasını CHP, HDP, İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda tezkere krizi yaşanıyor. Dün, TBMM Genel Kurulunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye için gerektiği taktirde sınır ötesi harekatı gerçekleştirebilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi. HDP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş Tele1 GYY'si Merdan Yanardağ tezkereye evet oyu kullanan İyi Parti'ye tepki gösterdi. Millet İttifakı'nda devam eden adaylık kriziyle süregelen gerginlik iyice derinleşirken yamalı birlikteliğin her an bozulabileceği öngörülüyor. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı’nın bölünmesine çok az kaldı

    Irak ve Suriye tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmesi Millet İttifakı'nda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

    FONDAŞ ÜZERİNDEN İYİ PARTİ'YE TEPKİ

    HDP ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İyi Parti'nin Meclis'te evet oyunu kullanmasının ittifaka yara verdiğini belirtti.

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    Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sosyal medyadan paylaştığı tepkisi şöyle:

    "İyi Parti, iktidarın terörle mücadele palavrasının arkasına sakladığı, "savaş ve kaos" tezkeresine "evet" oyu vererek, CHP'yi HDP ile baş başa bıraktı. İktidarın bu yöndeki taktiğine katkı sağladı. AKP propagandasına zemin yarattı. Millet İttifakı yara aldı. Kötü oldu."

    AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU MÜCADELESİ

    Son gelişmeyle iplerin iyice gerildiği Millet İttifakı'nda adaylık kavgası yeniden kuruluyor.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylıkları için önünü kapattığı büyükşehir belediye başkanları Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a sürpriz bir şekilde yeşil ışık yaktı.

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    Cumhurbaşkanlığı adaylığında tercihini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana tutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilginç gerekçe buldu.

    Akşener, "Ablam bana dedi ki, 'Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm. Bu bir gerekçe, oy verme gerekçesi" sözlerini sarf etti.

    Akşener'in bu açıklaması başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetimini rahatsız ettiği konuşuluyor.

    KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KAPATMIŞTI

    Geçtiğimiz ay, isimleri sürekli cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız, belediye başkanlıklarını yapacaklar, güven tazeleyecekler, başarılı olacaklar, sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını, bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler" demişti

    Kılıçdaroğlu iki isme sıcak bakmamasına gerekçe olarak, İstanbul ve Ankara'da Meclis'teki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasını gösteriyor.

    İTTİFAK BÖLÜNMEYE GİDİYOR

    Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile büyüyen çatlak tezkere kriziyle farklı bir boyut aldı. Akşener'in İmamoğlu'nu aday göstereceği düşünülürken CHP Ankara İl Örgütünün ziyaretinde aday profilini, "Kendisi ve ailesiyle topluma örnek olması gerekir. Uzlaştırıcı, mütevazı, dürüst olmalı. Bütün vatandaşları kucaklamalı. Adaletli olmalı. Toplum tarafından sevilen bir kişi olmalı." sözleriyle çizen Kılıçdaroğlu'nun bu adımı önlemek için hangi ismi aday göstereceği halen belirsizliğini koruyor.

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    Haberler Güncel Millet İttifakı'nın bölünmek üzere... İyi Parti'ye çok sert tepki geldi! Son sözü Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek
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