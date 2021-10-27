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    • 27.10.2021 13:07
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    Bedelli askerlik şartları 2021 nedir? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yaş şartı nedir, kimler yararlanabilir?

    Vatani görevini yapacak olan yüzbinlerce genç Bedelli askerlik şartları 2021 nelerdir? Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. İş hayatından fazla uzak kalmamak için kısa süreli askere gitmek isteyen vatandaşlar her Türk genci için zorunlu olan vatani görevini bedelli olarak yapmak istiyor ve hem şartlar hem de başvurularla ilgili bilgileri merak ediyor. Peki bedelli askerlikte yaş şartı nedir, kimler yararlabilir? 2021 yılında ücret ne kadar ödenecek? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Bedelli askerlik şartları 2021 nedir?

    Bedelli askerlik şartları 2021 nedir? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yaş şartı nedir, kimler yararlanabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başvuru sayısı belirlenenin üzerine çıktığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek kura çekimi yapılıyor. Peki 2021 yılı bedelli askerlik ücreti ne kadar? Vatani görevini ücret ödeyerek kısa süreli yapmak isteyenler için yaş şartı nedir? İşte ayrıntılar...

    BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

    BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

    Yoklama yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekiyor.

    Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

    2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

        2021 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

        2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

        2011 ve 2014'teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018'deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.

        2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Bedelli askerliğin kalıcı olarak kanunlaştığı 2019 yılından beri bedelli askerlik ücretindeki artış yaklaşık yüzde 38 oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ikinci yarısında 43 bin TL olarak uygulanacak.

        Açıklamaya göre, 31 Aralık'a kadar bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarı 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik ücreti açıkladı.

        Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

        Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

        Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.
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        Haberler Güncel Bedelli askerlik şartları 2021 nedir? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yaş şartı nedir, kimler yararlanabilir?
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