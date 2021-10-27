Bedelli askerlik şartları 2021 nedir? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yaş şartı nedir, kimler yararlanabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başvuru sayısı belirlenenin üzerine çıktığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek kura çekimi yapılıyor. Peki 2021 yılı bedelli askerlik ücreti ne kadar? Vatani görevini ücret ödeyerek kısa süreli yapmak isteyenler için yaş şartı nedir? İşte ayrıntılar...
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU 2021 ŞARTLARI NELERDİR?
Yoklama yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekiyor.
Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.
2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.