Persona non grata ve Viyana sözleşmesi hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Osman Kavala konusundaki skandal bildiriye imza atan ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Osman Kavala bildirisine imza atan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" (persona non grata) ilan edileceğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'İstenmeyen adam ne demek? Persona non grata ne anlama geliyor? Viyana Sözleşmesi nedir, 41. maddesinde neler var?' Sorularının cevapları aranıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
İSTENMEYEN ADAM NE DEMEK? PERSONA NON GRATA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?
Persone non grata kelimesi istenmeyen kişi anlamına gelir. İstenmeyen adam kelimesi, devletlerarası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi için kullanılmaktadır. Türkiye eğer bu kararı alırsa Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri Türkiye'de istenmeyen adam ilan edilecek.
Böyle bir durumda Türkiye'nin de bu ülkelerde bulunan büyükelçileri geri gönderilecek.
"İstenmeyen kişi"; kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor.
PERSONA NON GRATA HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?
Persona non grata, Viyana Konvansiyonu'nun 41. ve 42. maddelerine göre uygulanmaktadır. Bu maddeler, diplomatların bulundukları ülkenin yasa ve düzenlemelerine saygı duymalarını şart koşuyor.
Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri 'istenmeyen kişi' ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde karşılık verirler. Türkiye, söz konusu kararı uygularsa bu ülkelerin ciddi yaptırımlarıyla karşı karşıya gelebilir.