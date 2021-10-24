Yeni koronavirüs önlemleri! 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

25 Ekim Kabine Toplantısı hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Kritik toplantıda koronavirüs tedbirleri, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler ve Osman Kavala konuları en öndemli gündem başlıkları olacak. Peki, Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? İşte tüm merak edilenler!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
GÜNDEM BAŞLIKLARI!
Terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri en önemli gündem başlıkları olacak. Son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Brüksel'deki temaslarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.
Başkan Erdoğan, ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere pekçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Kabine de, Türkiye'nin zirveye yönelik hazırlıkları da değerlendirilecek.
Kabine üyelerinin üzerinde duracağı konulardan biri de, fahiş fiyat artışları olacak. İlgili bakanların, alınan tedbirler ve hazılanan raporlar ışığında kabineye sunum yapması bekleniyor.