25 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Kısıtlamalar geri gelecek mi? Okullar kapanacak mı? Yeni koronavirüs önlemleri...

BİLİM KURULU ÜYESİNDE "KISITLAMA" AÇIKLAMASI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum.