Türkiye'ye "Osman Kavala'yı darhal serbest bırak" diyen Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, Abdullah Gül ile görüştü

Sosyal medya hesabından görüşmeyi duyuran Maki, "Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" sözlerini sarf etti.

Afrika'daki önemli temaslarının ardından konuyla açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye parmak sallayan 10 ülkenin büyükelçilerine, çok sert çıkmıştı:

"Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.

"HADDİNİZE Mİ, KİMSİNİZ SİZ"

Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, 'Yargı bağımsızdır.' Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor."

"BUNLAR TERÖRÜN BESLENDİĞİ ODAKLAR"

Erdoğan, açıklamalarının ardından gelen "Türkiye'ye ders vermek haddinize mi?" diyerek çok net konuştunuz. Muhalefet de büyükelçilerin tarzıyla konuşuyor, bunu milli bir konu olarak görmüyor. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Bunlar niye Osman Kavala ve Demirtaş meselesine odaklandılar? Bunun arka planında ne görüyorsunuz?" sorularını şöyle yanıtlamıştı:

"SOROS NE İSE KAVALA O"

"Terörün beslendiği odaklar belli. Bunlar zaten terörün beslendiği odaklar. Selahattin Demirtaş da öyle. Daha devam eden davaları var. Kavala hakeza öyle. Fakat Kavala'nın özelliği daha farklı. Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar.

"BALKANLARA SIZMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDELER"

Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlara sızmanın, Balkanları sindirmenin gayreti içerisindeler.

"TÜRKİYE OLARAK GÜÇLÜYÜZ, BİZE SIZAMIYORLAR"

Bunlara da tabii fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım. Kosova'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, her yerde buna benzer şeyleri yaparlar. Dolayısıyla bizim bilincimizin altına bunu bir defa yerleştirmemiz lazım. Elhamdülillah, Türkiye olarak biz güçlüyüz ve bize sızamıyorlar. Terörist sayısında ciddi bir düşüş var. Bundan sonra da terörle mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

OLAY

ABD Ankara Büyükelçiliği, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Norveç Büyükelçilikleri Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklama yapmıştı. Söz konusu hadsiz açıklama nedeniyle 10 büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Bu açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."