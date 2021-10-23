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    • Güncel
    • 23.10.2021 20:58
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    • 23.10.2021 20:58
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    Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı…

    Şans oyunlarını yakından takip edenler tarafından Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında ve noter huzurunda, canlı yayın ile düzenlenen çekilişte büyük ikramiyenin ne kadar olduğu da merak edildi. Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar hangileri oldu? Sayısal Loto çekiliş sonucu öğrenme ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

    Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    23 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANACAK!

    Çılgın sayısal loto çekilişi 29 Eylül 2021 tarihinde saat 21:00'da yapıldı. Çekişi Milli Piyango TV'den canlı olarak izlemek mümkün. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde yapılıyor.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

    SAYISAL LOTO HANGİ İLE ÇIKTI?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Bu çekilişte de büyük ikramiyeyi kazanan olmayınca devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı rakamlar " 11-14-24-47-67-84- joker 90" olarak belirlendi.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri oynanmaktadır.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
        Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

        Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı…
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