Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.
23 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANACAK!
Çılgın sayısal loto çekilişi 29 Eylül 2021 tarihinde saat 21:00'da yapıldı. Çekişi Milli Piyango TV'den canlı olarak izlemek mümkün. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde yapılıyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
SAYISAL LOTO HANGİ İLE ÇIKTI?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Bu çekilişte de büyük ikramiyeyi kazanan olmayınca devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı rakamlar " 11-14-24-47-67-84- joker 90" olarak belirlendi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri oynanmaktadır.