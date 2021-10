On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı…

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Her hafta heyecanla takip edilen şans oyunlarından kazanılacak büyük ikramiyenin hayalini ve kazanınca yapılacaklarını düşünen vatandaşlar akşam saatlerinde araştırmalarını hızlandırdı. Peki Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayın ile gerçekleştirdiği 22 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu, büyük ikramiye miktarı açıklandı mı?