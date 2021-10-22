On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı…

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Her hafta heyecanla takip edilen şans oyunlarından kazanılacak büyük ikramiyenin hayalini ve kazanınca yapılacaklarını düşünen vatandaşlar akşam saatlerinde araştırmalarını hızlandırdı. Peki Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayın ile gerçekleştirdiği 22 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu, büyük ikramiye miktarı açıklandı mı?
22 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Çekiliş Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecek. Bilet sorgulama işlemler de "millipiyangoonline.com" adresinden yapılabilecek.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.