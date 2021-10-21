Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazandıran numaralar…

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor ve büyük bir heyecanla takip ediliyor. Kuponlarını doldurup bayilere gidip yatıranlar büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Peki bugünün kazandıran numaraları açıklandı mı? Büyük ikramiye ne kadar?
21 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto 21:30'da canlı yayınla gerçekleşecek, sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları:
31, 26, 36, 35, 19, 16
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?
Bu akşamki Süper Loto çekilişini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
19 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLE!