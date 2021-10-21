Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiye kazandıran numaralar!

Akşam saatlerinde şans oyunlarını yakından takip edenler Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve kendi kuponlarına vurup vurmayacağını merak edenler dört gözle çekilişin gerçekleşmesini bekliyordu, peki sonuçlar açıklandı mı? 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'nun bugünkü kazandıran numaraları hangileri oldu?
21 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto 21:30'da canlı yayınla gerçekleşti ve sonuçlar belli oldu.
İşte kazandıran numaralar:
23, 25, 35, 55, 36, 34
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?
Bu akşamki Süper Loto çekilişini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
19 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLE!