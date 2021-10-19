CHP'li İBB'den yandaş medyası FOX TV'ye engelleme! Hani AK Parti dikdatördü? Hani basın özgürlüğü?

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIK

Durumun tuhaflığı nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Özcan, "Yıllardır kamusal alan olan pazarlarda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Pazarcılar bile şaşırdı" ifadelerini kullandı.