2021 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama! Ödeme miktarı...

Mazot gübre desteğinde son durum merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamasında desteklerin hesaplara yatırılacak tarihi duyurdu. Pakdemirli, ''Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi. Peki; 2021 Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Pakdemirli destek ödemelerinin 8 Ekim 2021 tarihinden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti. Bir sonraki ödeme tarihi hakkında da ilerleyen haftalarda açıklama yapılacak.
ZİRAAT BANKASI MAZOT VE GÜBRE ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Çiftçilerden Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.