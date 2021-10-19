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    • 19.10.2021 16:58
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    2021 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama! Ödeme miktarı...

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri sağlanıyor. Bakanlıktan sağlanan desteklerden biri olan Mazot ve Gübre desteğinden faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama yapıyor. Peki 2021 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre parası ne zaman ödenecek? İşte cevapları...

    takvim.com.tr
    2021 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

    Mazot gübre desteğinde son durum merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamasında desteklerin hesaplara yatırılacak tarihi duyurdu. Pakdemirli, ''Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi. Peki; 2021 Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Pakdemirli destek ödemelerinin 8 Ekim 2021 tarihinden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti. Bir sonraki ödeme tarihi hakkında da ilerleyen haftalarda açıklama yapılacak.

    ZİRAAT BANKASI MAZOT VE GÜBRE ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Çiftçilerden Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

        TARIMSAL DESTEKLEME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

        Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

        Bu şartlar;

        Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

        Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

        Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

        50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

        Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

        Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

        Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.

        Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor..
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