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    • 18.10.2021 09:51
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    YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite 2. ek tercih kayıtları hangi tarihte başlıyor 2021?

    YKS 2. ek tercih başvuruları 18 Ekim tarihinde yani bugün sona eriyor. İkinci ek yerleştirme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gözleri sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem tarihleri de bellioldu. İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek yerleştirme ünivversite kayıtları ne zaman? İşte tüm merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite 2. ek tercih kayıtları hangi tarihte başlıyor?

    2. ek tercihlerini yapan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından 2. ek tercih başvuru işlemleri 14 Ekim'de başladı. 18 Ekim'de yani bugün sona eriyor. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler için üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek yerleştirme ünivversite kayıtları ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi.

    Ancak ilk tercih süreci göz önüne alınırsa 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

    Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    YKS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

        YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?

        2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;

        a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,

        b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
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        Haberler Güncel YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite 2. ek tercih kayıtları hangi tarihte başlıyor 2021?
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