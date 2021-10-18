YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite 2. ek tercih kayıtları hangi tarihte başlıyor 2021?

2. ek tercihlerini yapan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından 2. ek tercih başvuru işlemleri 14 Ekim'de başladı. 18 Ekim'de yani bugün sona eriyor. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler için üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek yerleştirme ünivversite kayıtları ne zaman? İşte tüm merak edilenler!
YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi.
Ancak ilk tercih süreci göz önüne alınırsa 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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