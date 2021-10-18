Ramazan ne zaman 2022? Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ayda başlıyor, kaç gün? İşte Diyanet takvimi!

Ramazan ne zaman 2022? Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ayda başlıyor, kaç gün? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayı her yıl heyecanla bekleniyor ve Diyanet takvimine göre 2022 yılında hangi tarihte idrak edileceği belli oldu. En uzun tatillerden olan Kurban Bayramı ve diğer tüm resmi tatillerin tarih bilgisini de haberimizde bulabilirsiniz.
RAMAZAN NE ZAMAN 2022?
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 DİYANET TAKVİMİ
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi