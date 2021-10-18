Piyonlarını kurtarmanın derdine düştüler! ABD ve 9 ülkeden skandal Osman Kavala çağrısı

ABD öncülüğündeki toplam 10 ülke piyonları Osman Kavala için Türkiye'ye skandal bir çağrıda bulundu.

Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminde oynadığı roller sebebiyle tutuklu bulunan ayrıca terör örgütü PKK'ya övgü dizen Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD Ankara Büyükelçiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Toplam 10 ülke tarafından yapıldığı belirtilen tehditvari bir açıklama, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yapılan skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

Detaylar gelecek...