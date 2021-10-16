Yarın kandil mi? 17 Ekim Pazar ne kandili? İşte Diyanet 2021-2022 dini günler takvimi

Milyonlarca müslüman 2021 senesinin son kandili için geri sayıma başladı. Bu anlamda Mevlid Kandili'nin bugün mü yarın mı olduğu araştırılıyor. Mevlid Kandili için sayılı günler kalmışken vatandaşlar 2021 Mevlid Kandili hangi gün olacak sorusunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2021 yılında Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" manasına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe bilhassa Peygamberimiz Hz. Muhammed'in(sav) doğumunu, bu vesileyle oluşturulan merasimleri ve yazılan eserleri ifade etmek amacıyla kullanılır.
KANDİL BUGÜN MÜ? YARIN KANDİL Mİ? 17 EKİM PAZAR NE KANDİLİ?
Mevlid Kandili bugün değil. Ancak Mevlid Kandili 1 gün sonra 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile başlayacak.
Yani kısaca kandil günü yarın değil diğer gün 17 Ekim Pazar günü olacak. 17 Ekimi 18 Ekime bağlayan gece Mevlid Kandili idrak edecek.
Mevlid kandili gecesi : 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece Mevlid kandili günü : 18 Ekim Pazartesi akşam namazına kadar olan süre
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" manasına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe bilhassa Peygamberimiz Hz. Muhammed'in(sav) doğumunu, bu vesileyle oluşturulan merasimleri ve yazılan eserleri ifade etmek amacıyla kullanılır. Mevlid gecesini tebrik de gerçekten âlemlere rAhmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberi anarak ferahlamaktır.
Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi amacıyla önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.Çok özel bir gece bulunduğu amacıyla Mevlid Kandili'nde oluşturulan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu kutsal gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.Peygamber Efendimiz, birtakım kutsal gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Fakat bugün ve gecelere ait özel bir namaz ya da ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat kutsal gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek amacıyla fırsat anı olarak görmemiz gerekir.