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    Kandil bugün mü, yarın mı? 17 Ekim Pazar ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2021-2022 dini günler takvimi

    Milyonlarca müslüman 2021 senesinin son kandili için geri sayıma başladı. Bu anlamda Mevlid Kandili'nin bugün mü yarın mı olduğu araştırılıyor. Mevlid Kandili için sayılı günler kalmışken vatandaşlar 2021 Mevlid Kandili hangi gün olacak sorusunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2021 yılında Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" manasına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe bilhassa Peygamberimiz Hz. Muhammed'in(sav) doğumunu, bu vesileyle oluşturulan merasimleri ve yazılan eserleri ifade etmek amacıyla kullanılır.

    takvim.com.tr
    Kandil bugün mü, yarın mı? 17 Ekim Pazar yarın ne kandili idrak edilecek?

    Mevlid Kandili'nin bugün mü yarın mı bulunduğu araştırılıyor. Mevlid kandiline sayılı günler kalmışken vatandaşlar kandil günü tarihini merak ediyor. Hz. Peygamber, Ashâb-ı Kirâm, Emevî ve Abbâsîler zamanlarında rastgele bir tebrik örneğine rastlanmayan Mevlid Kandili, ilk kez hicretten aşağı yukarı üç yüz elli sene kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtimî Devleti'nde Muiz-Lidînillâh döneminde kutlandı.Fâtımîler zamanındaki merasimlerde, daha eskiden lüzumlu hazırlıklar yapılır, Rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı. Peki kutsal günler arasında mühim tarihlerden olan Mevlid Kandili bugün mü, yarın mı? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?

    KANDİL BUGÜN MÜ? YARIN KANDİL Mİ? 17 EKİM PAZAR NE KANDİLİ?

    Mevlid Kandili bugün değil. Ancak Mevlid Kandili 1 gün sonra 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile başlayacak.

    Yani kısaca kandil günü yarın değil diğer gün 17 Ekim Pazar günü olacak. 17 Ekimi 18 Ekime bağlayan gece Mevlid Kandili idrak edecek.

    Mevlid kandili gecesi : 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece Mevlid kandili günü : 18 Ekim Pazartesi akşam namazına kadar olan süre

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

    Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" manasına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe bilhassa Peygamberimiz Hz. Muhammed'in(sav) doğumunu, bu vesileyle oluşturulan merasimleri ve yazılan eserleri ifade etmek amacıyla kullanılır. Mevlid gecesini tebrik de gerçekten âlemlere rAhmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberi anarak ferahlamaktır.

    Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi amacıyla önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.Çok özel bir gece bulunduğu amacıyla Mevlid Kandili'nde oluşturulan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu kutsal gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.Peygamber Efendimiz, birtakım kutsal gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Fakat bugün ve gecelere ait özel bir namaz ya da ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat kutsal gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek amacıyla fırsat anı olarak görmemiz gerekir.

        PEYGAMBER EFENDİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?

        Âlemlere rAhmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak tanınan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde milâdî 571 seneının 12 Rebiülevvel ayında dünyaya geldi.Tarih hesaplama yöntemlerindeki değişiklik nedeniyle Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan 571 ya da 17 Haziran 569 Pazartesi şeklinde belirlendi. Genel kabul gören kanaate göre Fil Vakası'ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında Pazartesi günü dünyaya geldi. Doğumun pazartesi günü bulunduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.

        MEVLİD İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

        Hz. Peygamber, Ashâb-ı Kirâm, Emevî ve Abbâsîler zamanlarında rastgele bir tebrik örneğine rastlanmayan Mevlid Kandili, ilk kez hicretten aşağı yukarı üç yüz elli sene kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtimî Devleti'nde Muiz-Lidînillâh döneminde kutlandı.Fâtımîler zamanındaki merasimlerde, daha eskiden lüzumlu hazırlıklar yapılır, Rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı.

        Halife maiyetiyle eş güdümlü gelir selam sunar ve merasim Kur'an tilâvetiyle başlardı; sonrasında sırayla Enver (Hâkim), Ezher ve Akmer camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife amacıyla dua ederlerdi. Bu sırada tilâvet sürdürülürdü.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusu merak ediliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde hem bu sorunun yanıtını hem de Mevlid kandili ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Mevlid Kandili'nde oruç tutma ibadetinin Kandil öncesi ve sonrasındaki iki gün oruç tutulması yönünde tavsiyeler bulunmaktadır. Dileyenler kandilde oruç tutabilirler.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

        Mevlid kandilinde Peygamberimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği geceyi karşılamak için ve ibadet niyetiyle nafile oruç tutulabilir. Bu gün nafile oruç tutulabileceği gibi kaza orucu, adak orucu ve sünnet olan nafile orucu da tutulabilir.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

        İslam dünyası Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bunun akabinde Mevlid Kandili'nde oruç tutmak ise büyük sevaplar arasında yer alıyor. Haberimizde, Mevlid Kandili'nin önemine ve oruç tutmayla alakalı detaylara erişebilirsiniz.

        Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

        MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ

        İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

        Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

        Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

        Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

            KANDİLLER

            1. Kadir Gecesi: Kur-an'ı Kerim'in Dünya semasından Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'e indirilmeye başlandığı gecedir. Tam olarak kesin tarihi bildirilmemiş olmakla birlikte ülkemizde Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul görmektedir.

            2. Miraç Gecesi: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'in Miraç hadisesini yaşadığı gecedir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi kutlanır.

            3. Beraat Gecesi: Kur-an'ı Kerim'in Levh-i mahfuzdan Dünya semasına indirildiği gecedir. Şaban ayının on beşinci gecesidir.

            4. Regaip Gecesi: Hz. Amine'nin Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'e hamile kaldığı gecedir. Recep ayının ilk cuma gecesidir.

            5. Mevlit Gecesi: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'in dünyaya geldiği gecedir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir.

            Kandil gecelerinde en azından bir Tespih Namazı kılmak güzeldir. Yine Fazilet Neşriyat adlı yayın evinin bu beş geceye ve diğer mübarek gecelere ait dua ve ibadetleri içerir küçük kitapçık çalışması bu geceleri en verimli şekilde geçirebilmenin ipuçlarını barındırdığı için tavsiye edilir.

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