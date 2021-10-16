Kandil bugün mü, yarın mı? 17 Ekim Pazar ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2021-2022 dini günler takvimi

Mevlid Kandili'nin bugün mü yarın mı bulunduğu araştırılıyor. Mevlid kandiline sayılı günler kalmışken vatandaşlar kandil günü tarihini merak ediyor. Hz. Peygamber, Ashâb-ı Kirâm, Emevî ve Abbâsîler zamanlarında rastgele bir tebrik örneğine rastlanmayan Mevlid Kandili, ilk kez hicretten aşağı yukarı üç yüz elli sene kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtimî Devleti'nde Muiz-Lidînillâh döneminde kutlandı.Fâtımîler zamanındaki merasimlerde, daha eskiden lüzumlu hazırlıklar yapılır, Rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı. Peki kutsal günler arasında mühim tarihlerden olan Mevlid Kandili bugün mü, yarın mı? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?
KANDİL BUGÜN MÜ? YARIN KANDİL Mİ? 17 EKİM PAZAR NE KANDİLİ?
Mevlid Kandili bugün değil. Ancak Mevlid Kandili 1 gün sonra 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile başlayacak.
Yani kısaca kandil günü yarın değil diğer gün 17 Ekim Pazar günü olacak. 17 Ekimi 18 Ekime bağlayan gece Mevlid Kandili idrak edecek.
Mevlid kandili gecesi : 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece Mevlid kandili günü : 18 Ekim Pazartesi akşam namazına kadar olan süre
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" manasına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe bilhassa Peygamberimiz Hz. Muhammed'in(sav) doğumunu, bu vesileyle oluşturulan merasimleri ve yazılan eserleri ifade etmek amacıyla kullanılır. Mevlid gecesini tebrik de gerçekten âlemlere rAhmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberi anarak ferahlamaktır.
Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi amacıyla önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.Çok özel bir gece bulunduğu amacıyla Mevlid Kandili'nde oluşturulan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu kutsal gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.Peygamber Efendimiz, birtakım kutsal gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Fakat bugün ve gecelere ait özel bir namaz ya da ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat kutsal gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek amacıyla fırsat anı olarak görmemiz gerekir.