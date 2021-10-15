VGM bursu ne kadar? VGM bursu geri ödemeli mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları nelerdir? Başvuru ekranı...

VGM bursu ne kadar? VGM bursu geri ödemeli mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor.
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.
Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.