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    • 15.10.2021 07:46
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    VGM bursu ne kadar? VGM bursu geri ödemeli mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları nelerdir? Başvuru ekranı...

    Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim öğrencileri VGM bursu ne kadar? VGM bursu geri ödemeli mi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Eğitimde ekonomik olarak büyük destek sağlayan burslardan özellikle karşılıksız, geri ödemesiz olanlara ilgi çok büyük ve şartlar uygunsa başvuru işlemleri gerçekleştiriliyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs şartları nelerdir? Başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı ve 30 Ekim’e kadar devam edecek. VGM burs başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    VGM bursu ne kadar?

    VGM bursu ne kadar? VGM bursu geri ödemeli mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor.

    2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

    VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.

    VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

    2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.

    Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.

        VGM BURS BAŞVURU EKRANI

        VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Burs başvurusunda bulunmak isteyen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin kurumun web sitesinden başvuru işlemlerini yapabilecek.

        VGM İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE LİSE BAŞVURU EKRANI

        ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır.

        Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

            VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?

            Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

            KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

            a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

            b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

            c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

            ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

            d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

            e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

            f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

            g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

            Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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            Haberler Güncel VGM bursu ne kadar? VGM bursu geri ödemeli mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları nelerdir? Başvuru ekranı...
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