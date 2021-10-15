VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim VGM burs başvuru ekranı! VGM burs başvuru şartları...

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim VGM burs başvuru ekranına nasıl ulaşılır? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız, geri ödemesiz burs vereceğini açıklamasının ardından heyecanla araştırmalar başladı. VGM burs başvuruları bugün itibariyle alınıyor, işte yararlanma şartları ve başvuru ekranı...
VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.
Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.