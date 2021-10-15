VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim VGM burs başvuru ekranı! VGM burs başvuru şartları...

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim VGM burs başvuru ekranına nasıl ulaşılır? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız, geri ödemesiz burs vereceğini açıklamasının ardından heyecanla araştırmalar başladı. VGM burs başvuruları bugün itibariyle alınıyor, işte yararlanma şartları ve başvuru ekranı...