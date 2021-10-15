Taahhüt bitmeden hat değiştirme yapılır mı 2021? İnternet aboneleri için taahhüt süresi ne kadar? Abonelik iptali nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İnternet abonelerinin en merak ettiği konular arasında sözleşmeler yer alıyor ve taahhüt süresi bitmeden abonelik iptalinin yapılıp yapılamayacağı, cezası olup olmadığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
İNTERNET ABONELİĞİ HAKKINDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
MADDE 52 – (1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.
(2) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.
TAAHHÜT BİTMEDEN İNTERNET ABONELİK İPTALİ YAPILIR MI?
(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.