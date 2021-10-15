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    • 15.10.2021 10:32
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    ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih robotu! DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL, ne kadar?

    DGS ek tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemneyen öğrenciler ek tercih başvurularını bekliyordu. Dakikalar önce ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından DGS ek tercih işlemlerinin başladığı bilgisi geldi. Bu bağlamda adaylar ek tercih ücretlerini ve ek tercih üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL? ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri!

    takvim.com.tr
    ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih robotu! DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL, ne kadar?

    DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklanmıştı. ÖSYM tarafından konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Peki, ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih robotu! DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL, ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    DGS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ!

    2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

        EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

        DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi
        22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

        Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

        DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
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        Haberler Güncel ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih robotu! DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL, ne kadar?
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