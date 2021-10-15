DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklanmıştı. ÖSYM tarafından konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Peki, ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih robotu! DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL, ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!
DGS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ!
2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.