DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklanmıştı. ÖSYM tarafından konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Peki, ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih robotu! DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL, ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!