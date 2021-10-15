DGS ek yerleştirme başladı! DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2021! DGS ek tercih taban - tavan puanları ve geçiş bölümleri!

DGS ek tercih kılavuzu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. DGS ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih tarihlerine odaklanmıştı. ÖSYM tarafından konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!
DGS EK TERCİHLER BAŞLADI!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. #2021DGS
DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!
DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR 2021!
Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.