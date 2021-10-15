Benzin ve motorine zam! 16 Ekim 2021 İstanbul, Ankara ve İzmir Opet, BP, PO, Shell, Total benzin dizel litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatlarında son günlerde sık sık dalgalanmalar yaşanıyor. Yeni bir zam duyurusu da az önce geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptığı açıklamada akaryakıta çifte zam geldiğini bildirdi. Motorinin ve benzinin litre fiyatı değişti. Yaşanana değişiklik 16 Ekim 2021 tarihinden itibaren pompaya yansıdı. Bu kapsamda en çok üç büyük şehirdeki benzin ve motorinin zamlı fiyatları merak edildi. Peki; İstanbul, Ankara ve İzmir Opet, BP, PO, Shell, Total benzin dizel litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?