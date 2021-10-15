Benzin ve motorine zam! 16 Ekim 2021 İstanbul, Ankara ve İzmir Opet, BP, PO, Shell, Total benzin dizel litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatlarında son günlerde sık sık dalgalanmalar yaşanıyor. Yeni bir zam duyurusu da az önce geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptığı açıklamada akaryakıta çifte zam geldiğini bildirdi. Motorinin ve benzinin litre fiyatı değişti. Yaşanana değişiklik 16 Ekim 2021 tarihinden itibaren pompaya yansıdı. Bu kapsamda en çok üç büyük şehirdeki benzin ve motorinin zamlı fiyatları merak edildi. Peki; İstanbul, Ankara ve İzmir Opet, BP, PO, Shell, Total benzin dizel litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Motorine 41, benzine de 14 kuruş zam geldi. Zamın ardından İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten , benzinin litresi de 7,90'dan satılacak. Ankara'da ise benzinin litresi 8,00 liradan, motorinin litresi ise 8,03'ten satılacak.
Fiyat artışının ardından megakent İstanbul'da ortalama 7,76'dan satılan benzinin litresi 7,90'a yükselecek. Motorinin litresi ise 7,53 liradan 7,94'e çıkacak. Başkent Ankara'da ise benzinin litresi 7,86'dan 8,00'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.