Son dakika: Taliban heyeti Ankara'ya geliyor!

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Taliban cephesinden yapılan son dakika açıklamasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine bugün, Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet öğleden sonra Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz." demişti.
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