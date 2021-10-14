Son dakika: Taliban heyeti Ankara'da! Kritik görüşme sonrası ilk açıklama

Taliban heyeti Ankara'ya geldi. Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de aralarında olduğu heyet Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
Bu görüşmede Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgiler aldık. Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Uluslararası toplumla, şu andaki Taliban yönetiminin angajmana girmesinin önemini anlatıyorduk. Bu çerçevede acil ihtiyaç olan insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Biz ulaştırdık, kapsamlı bir paket üzerinde çalışıyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Bu konuda son gelişmeler hakkında bilgi aldık. Terörle mücadele önemli. Bir boşluk olursa örgütlerin saldırılarını artıracağını görüyoruz. DEAŞ'ın Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan şu anki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi üst perdeden değil, önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Kapsayıcı olmaları gerektiğini söyledik. Taliban dışında gruplardan kişilerin de yönetime dahil olması gerektiğini anlattık. Kadınların, çocukların ve kızların eğitimi konusunda, iş hayatına katılım konusunda tavsiyeleri paylaştık. Bir şeyin altını çizdik. Bunun İslam dünyasının, diğer Müslüman ülkelerinin de bir beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik. Bu okulların tamamının faaliyetlere başlaması gerektiğini de söyledik. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunda tavsiyelerimizi bugün bir daha paylaştık. Orada yaşayan vatandaşlarımızla, dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili konuları gündeme getirdik. TİKA'nın orada ofisi var, kendileri Kızılay'la, AFAD'la, Diyanet İşleri Başkanlığımızla görüşmeler gerçekleştirecekler. Havaalanlarının işletilmesi için düzenli uçuşların başlaması için güvenlik noktasındaki beklentilerimizi kendilerine anlattık. Kendileri de bizden insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konusunda, ekonomi konusunda, kalkınma yardımları konusunda ricalarını ilettiler.
KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI
Ankara'da bulunan Taliban hükümeti ile görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.
ÇAVUŞOĞLU: KABİL'E GİTMEYİ PLANLIYORUZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz." demişti.
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki (solda), Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Muttaki ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele giriş yaptı.
ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN MESAJI
Başkan Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katılmıştı. G20'yi dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel iş birliği platformu olarak gördüğünü belirten Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımalarının da olduğunu hatırlatmıştı.
Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz" diye konuşmuştu.
Afgan halkının 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etmişti: