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    • 14.10.2021 10:35
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    Haliç’te mide bulandıran görüntü! Dev sıçanlar cirit atıyor

    CHP’li İBB iş bilmezliği vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yönetime geldiği günden itibaren Haliç’teki pislik halen temizlenemedi. Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde can suyu verdiği bataklıktan olmaktan kurtardığı Haliç, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde rezil durumda. Haliç’ten gelen son görüntülerde pislikler içinde sıçanlar yüzüyor.

    Haliç’te mide bulandıran görüntü! Dev sıçanlar cirit atıyor

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimdeki İBB'de sorunlar bitmek bilmiyor.

    Toplu taşıma, altyapı ve birçok konuda şehrin bütün dinamikleri patlamış durumda.

    HALİÇ'İ TEMİZLEYEMEDİLER

    İBB yönetiminde kanayan yara haline gelen Haliç'te pislikler ise yıllardır temizlenmiş değil. Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde tertemiz yapılın çehresi değiştirilen Haliç'te artık pislik kıyor.

    SIÇANLAR HALİÇ'TE

    Bölgeden gelen son fotoğraflar ise tam bir skandal. Haliç'in Silahtarağa kıyısında çekilen bir videoda denizde oluşan kirlilik sonucu dev sıçanlar ortaya çıktı.

        İBB'NİN İŞBİLMEZLİĞİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik çalışmalarına başlatılan ve her dönem düzenli olarak temizliğin yapıldığı Haliç, CHP dönemiyle birlikte kaderine terk edildi.

        Başkan Erdoğan'ın Haliç'e verdiği önem

        İmamoğlu'nun Haliç'e verdiği önem

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu Haliç için gerekli hiçbir adım atmadı. Yeterli önem alınması ve gereken özenin gösterilmemesinin ardından ilk olarak Haliç'in rengi değişmeye başladı. İlerleyen süreçte ise canlı yaşamın azalması ve çamurla birlikte Haliç'in o dayanılmaz kokusu 25 yıl aradan sonra yeniden ortaya çıktı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te çekilmiş olan 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erdoğan, paylaşımında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.
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