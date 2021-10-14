Haliç’te mide bulandıran görüntü! Dev sıçanlar cirit atıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimdeki İBB'de sorunlar bitmek bilmiyor.
Toplu taşıma, altyapı ve birçok konuda şehrin bütün dinamikleri patlamış durumda.
HALİÇ'İ TEMİZLEYEMEDİLER
İBB yönetiminde kanayan yara haline gelen Haliç'te pislikler ise yıllardır temizlenmiş değil. Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde tertemiz yapılın çehresi değiştirilen Haliç'te artık pislik kıyor.
SIÇANLAR HALİÇ'TE
Bölgeden gelen son fotoğraflar ise tam bir skandal. Haliç'in Silahtarağa kıyısında çekilen bir videoda denizde oluşan kirlilik sonucu dev sıçanlar ortaya çıktı.