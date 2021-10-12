OGM 20 şehirde en az ortaöğretim mezunu personel alacak! 2021 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

OGM taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 47 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre OGM bünyesine personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoför olmak üzere toplamda 47 sözleşmeli personel alınacak. Başvuruda bulunacak adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Peki 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? OGM 47 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

2021 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

OGM personel alım ilanında yer alan bilgilere göre başvurda bulunacak adaylar, 11- 20 Ekim tarihleri arasında "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek. Başvurular 20 Ekim 2021 gecesi saat 23:59'da sona erecek.

2021 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ALIM YAPILACAK BOŞ KONTENJANLAR!

13 Mühendis

3 Laborant

2 Biyolog

22 Büro Personeli

1 Tekniker

6 Şoför

OGM 47 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1.ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.

2.ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1 - 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

2- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 27 Ekim 2021 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.