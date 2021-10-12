12 Ekim Süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper loto 40 milyon TL'lik büyük ikramiye kime çıktı? soruları an itibariyle yoğun olarak merak ediliyor. Haftanın 3 günü çekilen Süper loto'nun bu haftaki ilk çekilişi saat 21:30'da canlı olarak gerçekleştirilecek. Tam 40.035.638,93 TL tutarındaki ikramiyeyi kazandıran numaralar ilerleyen saatlerde belli olacak. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com sayfasında ilan edilecek. İsteyenler millipiyangoonline.com adresinden sorgulama yapabilecek. İşte 12 Ekim Süper loto çekiliş sonuçları....

12 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da belli olacak. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Bu haftaki ilk çekiliş bu akşam yapılacak. Milli Piyango TV'nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.