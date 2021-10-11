YKS ek tercih üniversite kayıtlarının sona ermesiyle gözler YKS 2. ek tercih başvurularına çevrildi. 2. ek tercihlerde TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman? YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021! 3. ek tercih tarihi belli oldu mu? 140 puan için boş kontenjanlar!
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?
YKS 2. ek tercihlerin alınacağı tarih hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün Üniversitelere ek yerleştirme kayıtlarının alınmasının ardından 2. ek tercih sürecinin başlayacağını duyurmuştu. 7 Ekim (bugün) sona erecek kayıtların ardından Pazartesi günü 11 Ekim'de YKS ek tercihlerin alınması bekleniyor.
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme ne zaman yapılacaktır?
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
2. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapabilecektir?
2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.