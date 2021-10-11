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    • 11.10.2021 10:03
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    YKS 2. ek tercihler ne zaman? YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021! 3. ek tercih tarihi belli oldu mu? 140 puan için boş kontenjanlar!

    YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının arkasından gözler 2. ek tercihlerine çevrildi. YKS ek tercih üniversite kayıtları 4- 7 Ekim'de alındı. ÖSYM Başkanı Halit Aygün tarafından yapılan açıklamada, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." ifadelerine yer verdi. Kayıtların 7 Ekim'de tamamlanması sonucu gözler gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman? 3. ek tercih tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS 2. ek tercihler ne zaman? YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021!

    YKS ek tercih üniversite kayıtlarının sona ermesiyle gözler YKS 2. ek tercih başvurularına çevrildi. 2. ek tercihlerde TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman? YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021! 3. ek tercih tarihi belli oldu mu? 140 puan için boş kontenjanlar!

    YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

    YKS 2. ek tercihlerin alınacağı tarih hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün Üniversitelere ek yerleştirme kayıtlarının alınmasının ardından 2. ek tercih sürecinin başlayacağını duyurmuştu. 7 Ekim (bugün) sona erecek kayıtların ardından Pazartesi günü 11 Ekim'de YKS ek tercihlerin alınması bekleniyor.

    YKS 2. EK TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme ne zaman yapılacaktır?

    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

    2. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapabilecektir?

    2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.



        3. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapamazlar?

        2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.

        4. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede en küçük puan şartı olacak mı? Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
        a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
        b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.



        5. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları kimler tercih edebilecektir?
        Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebileceklerdir.

        6. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kullanılmak üzere yerleştirme puanı hesaplanan adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları tercih edebilecekler mi?

        2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebileceklerdir.

        7. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası sonuç belgelerinde neden yer almamaktadır?

        2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır
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        Haberler Güncel YKS 2. ek tercihler ne zaman? YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021! 3. ek tercih tarihi belli oldu mu? 140 puan için boş kontenjanlar!
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