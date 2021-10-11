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    • 11.10.2021 19:45
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    Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Ekim Kabine Toplantısı sonrası Yeşil Kalkınma Devrimi hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar da Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?

    Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? sorusu Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası merak edilmeye başlandı.

    YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ NEDİR?

    Son dönemde yaşanan ekonomik krizler, iklim değişikliği gibi çevresel ve ekonomik problemler, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkarmıştır. OECD, UNEP gibi uluslararası örgütler "Yeşil büyüme" veya "yeşil ekonomi" kavramı çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan mal ve hizmetlerin yatırım ve tüketimini önceliklendiren bir anlayış olarak tanımlamaktadır. Bu bakış açısı ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken ekonomik gelişme, gelir artışı, istihdam ve fakirliğin azaltılmasına da katkı sağlanacağı düşünmektedir. Çevreci yatırımlarla sağlanacak faydaların daha net ortaya konulması ile, özellikle ekonomik kriz sonrası oluşabilecek isteksizliğin bertaraf edilmesi de amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği ise yeşil ekonominin sürdürülebilir üretim tüketim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı ile yeni iş imkânlarının yaratılmasının insan refahının artırılmasıyla yakından ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Ancak, genel anlamda yeşil ekonomi kavramının neyi kapsadığı net olarak belirlenmediği gibi üzerinde uzlaşılmış bir tanım da bulunmamaktadır. Bu nedenle, ülkeler özgün koşulları çerçevesinde kendilerine özel tanımları ortaya koymaktadır.

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