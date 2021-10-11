Gelinim Mutfakta Büşra Nur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Arzu kimdir? soruları yarışmayı izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışm programında her hafta Cuma günü haftanın en düşük punını alan yarışmacı eleniyor. Geçtiğimiz hafta da Sümeyye en düşük puanla yarışmaya veda eden isim oldu. Yerine ise bu hafta Büşra Nur ve kayınvalidesi Arzu Hanım geldi. İşte yeni yarışmacılar hakkında merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA BÜŞRA NUR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İNSTAGRAM HESABI NE?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Büşra Nur oldu. Büşra Nur henüz 21 yaşındadır. Gaziantepli olan genç yarışmacı 6 aylık evlidir. Mesleği ise finansçıdır. Büşra Nur iddialı bir giriş yaparak, ''Beni kimselerle karıştırmayın. Sizin gibi bir gün canım annem deyip öteki gün git öteye demeyiz merak etme" dedi.
Gelinim Mutfakta Büşra Nur Özkarakaş'ın instagram hesabı: @ozkarakas.busranur
GELİNİM MUTFAKTA ARZU KİMDİR?
Büşra Nur Özkarakaş'un kayınvalidesi Arzu Hanım da en az gelini kadar dişli çıktı. Arzu Hanım "15 bilezik aldım diye burada kendisiniz sürekli kalacağız zannetmeyin" diyerek kaynana Nuray ile Aslıhan'a açık açık cephe aldı. Arzu Hanım gelini ile aynı binada yaşıyor.
11 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
11 Ekim Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan gelin Yaren oldu. 19 puan alan Yaren, 8. çeyrek altını kaptı.
Yaren: 19
Yeşim: 13
Büşra Nur: 11
YAREN KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yaren Maden 14 aylık evli. Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yaren Maden'in on binlerce takipçisi bulunuyor. Tiktok fenomeni olan Yaren Maden'in Kayınvalidesi ise Filiz Kaya.
YEŞİM KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim 8 Aralık 1991 doğumlu, 29 yaşındadır. Lisede grafik tasarım eğitimi alan Yeşim Öksüz üniversitesde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okumuştur. 2017 yılında evlenmiştir ve 2.5 yaşında bir oğlu vardır. Yay burcudur ve Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi de almıştır.
ASLIHAN KİMDİR?
Baturalp adından bir oğlu vardır. Profilinde yayınladığı fragman videosu ile programda yarışacağını duyurdu. Elde edeceği puanlarla rakiplerine üstünlük kurmak ve kayınvalidesiyle birlikte altınların sahibi olmak istiyor.Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel yarışmacının Instagram hesabı bulunmaktadır. Profiline @aslihankygt'ten ulaşabilirsiniz.