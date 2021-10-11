Etki ajanlığına soyunan Metin Cihan'ın bağlantıları belli oldu! Kendisi TKP yöneticisi ablası PKK elebaşılarından...

Türkiye, yıllardır hedef ülke olarak istihbarat (espiyonaj) faaliyetlerinin muhatabı konumunda. Bu kapsamda rakip ve düşman istihbarat örgütleri parayla veya ideolojik olarak devşirdiği kişileri ülkemize karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde edilecek bilgiyi manipule etme faaliyetleri için kullanıyor. Başkan Erdoğan'ın geniş toplumsal desteğini önlemek için vatandaşları etkilemek için yoğun bir şekilde kara propaganda yürütülüyor. Sosyal medyada da Metin Cihan hesabını kullanan kişinin gerçek kimliği deşifre oldu.

1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Türkiye Komünist Partisi faaliyetleri, sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret paylaşımlarında bulunan Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

TERÖRİST ABLASI FATMA KILLI PKK'NIN SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSU

Ayrıca Yücel'in Nazimiye doğumlu ablası Fadime Kıllı'nın, PKK/KCK terör örgütü Tunceli'deki kırsalda faaliyet yürüttüğü ve terör örgütünün sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia edildi. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'ya gittiği belirtildi.

YABANCI DEVLETLER ADINA ETKİ AJANLIĞI MI YAPIYOR?

Cihan Yücel'in sabıkası hayli kabarık çıktı. Hakkındaki iddialara göre Cihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan Şüpheli konumunda işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı.

AYNI ZAMANDA TKP TUNCELİ YÖNETİCİSİ

Türkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.

GEZİ OLAYLARININ BÜYÜTÜLMESİNDE ROL ALDI

Yine ayın sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA İŞLEM YAPILDI

2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi.

2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yürüyüşe katıldı.

İKİ YIL ÖNCE YURT DIŞINA KAÇTI

Yine gelen bilgilere göre, Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkış-giriş kaydı bulunuyor.

Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.