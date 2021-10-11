Etki ajanlığına soyunan firari Metin Cihan'ın bağlantıları belli oldu! Kendisi TKP yöneticisi ablası PKK elebaşılarından...

Türkiye, yıllardır hedef ülke olarak istihbarat (espiyonaj) faaliyetlerinin muhatabı konumunda. Bu kapsamda rakip ve düşman istihbarat örgütleri parayla veya ideolojik olarak devşirdiği kişileri ülkemize karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde edilecek bilgiyi manipule etme faaliyetleri için kullanıyor. Başkan Erdoğan'ın geniş toplumsal desteğini önlemek için vatandaşları etkilemek için yoğun bir şekilde kara propaganda yürütülüyor. Sosyal medyada da Metin Cihan hesabını kullanan kişinin gerçek kimliği deşifre oldu.