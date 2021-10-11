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    • 11.10.2021 17:00
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    Etki ajanlığına soyunan firari Metin Cihan'ın bağlantıları belli oldu! Kendisi TKP yöneticisi ablası PKK elebaşılarından...

    Türkiye son yıllarda artarak devam eden karanlık örgütlerin ve içerideki devşirmelerin yoğun saldırısı altında. Özellikle sosyal medyada son dönemde peydah olan birtakım karanlık hesaplar üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülen operasyonların biri bitiyor, diğeri başlıyor. 5. kol faaliyetlerini yürüten tetikçilerden biri olan Metin Cihan'ın gerçek kimliği deşifre oldu. Sicili son derece kabarık olan Metin Cihan'ın gerçek adının Cihan Yücel olduğu ve yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Ablasının PKK'nın elebaşılarından olduğu öğrenilen Yücel'in yabancı istihbaratların desteğiyle elde ettiği bilgileri çarpıtarak sosyal medyada kullandığı öğrenildi. FETÖ'cülerle birlikte çalıştığı belirlenen Yücel, bu hesabından fondaş medyanın kaynak olarak kullandığı çok sayıda psikolojik algı operasyonlarına imza attı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Metin Cihan’ın dosyası kabarık çıktı

    Türkiye, yıllardır hedef ülke olarak istihbarat (espiyonaj) faaliyetlerinin muhatabı konumunda. Bu kapsamda rakip ve düşman istihbarat örgütleri parayla veya ideolojik olarak devşirdiği kişileri ülkemize karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde edilecek bilgiyi manipule etme faaliyetleri için kullanıyor. Başkan Erdoğan'ın geniş toplumsal desteğini önlemek için vatandaşları etkilemek için yoğun bir şekilde kara propaganda yürütülüyor. Sosyal medyada da Metin Cihan hesabını kullanan kişinin gerçek kimliği deşifre oldu.

    1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Türkiye Komünist Partisi faaliyetleri, sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret paylaşımlarında bulunan Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

    TERÖRİST ABLASI FATMA KILLI PKK'NIN SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSU

    Ayrıca Yücel'in Nazimiye doğumlu ablası Fadime Kıllı'nın, PKK/KCK terör örgütü Tunceli'deki kırsalda faaliyet yürüttüğü ve terör örgütünün sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia edildi. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'ya gittiği belirtildi.

    YABANCI DEVLETLER ADINA ETKİ AJANLIĞI MI YAPIYOR?

        Cihan Yücel'in sabıkası hayli kabarık çıktı. Hakkındaki iddialara göre Cihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan Şüpheli konumunda işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı.

        AYNI ZAMANDA TKP TUNCELİ YÖNETİCİSİ

        Türkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.

        GEZİ OLAYLARININ BÜYÜTÜLMESİNDE ROL ALDI

        Yine ayın sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı.

        HAKKINDA ÇOK SAYIDA İŞLEM YAPILDI

        2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi.

            2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yürüyüşe katıldı.

            İKİ YIL ÖNCE YURT DIŞINA KAÇTI

            Yine gelen bilgilere göre, Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkış-giriş kaydı bulunuyor.

            Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.

            FETÖ'CÜLERLE BERABER ÇALIŞTI

            2018'de FETÖ'nün kapatılan medya organı olan Samanyolu Televizyonu'nun eski sunucularından olan Ahmet Bozkuş ve TİP'li Barış Atay ile birlikte Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan Rabia Naz'ın ölümü üzerinden yanlış ve çarpıtılmış bilgiler paylaşarak algı operasyonuna girişti.

            FETÖ SİTESİNİ RT'LİYOR

            Gezici ve TKP'li Cihan Yücel, FETÖ'cü @KronosHaber'in ülkemize yönelik algı operasyonu içeren paylaşımlarını düzenli ve sürekli retweet ediyor.

            DEVLETE "MAFYA" DEDİ

            Tetikçi Yücel, 11 Eylül 2019 tarihinde yurt dışına firar ettiğini duyurmuştu. Yücel, "Şu an yurt dışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Karşımda devlet değil mafya varmış gibi gibi hissediyorum, devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum" iddiasında bulundu.

            BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFRETTİ

                17-25 Aralık FETÖ'cü polis / yargı darbe girişimlerinden sonra da AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a saldırılarını devam ettiren Cihan Yücel, seçim sürecinde Erdoğan ve partisine küfrettiğini itiraf etmişti. Cihan, "Seçim karnem: akepeye/tayyibe edilen küfürü: 1867. İglili twit sayısı: 694. Görüşülüp ikna edilen akepeli sayısı: 0. Otur sıfır" sözlerini sarf etmişti.

                "DİKTATÖR" İFADESİNİ KULLANDI

                2014'teki Yerel Seçimler'nden sonra Başkan Erdoğan için diktatör hakaretinde bulunan, hatta devrileceği tehdidinde bulunan Metin Cihan, "Her diktatör gibi devrileceği" söylemi ile, ayaklanma çağrısı yapmıştı.

                15 TEMMUZ'DA SKANDAL PAYLAŞIMLAR

                15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında darbeye alkış tutan kesimin marketlere koşmasıyla birlikte, "Ekmek makarna kuyrukları oluştu" diye dalga geçen Yücel, AK Parti'nin son kozlarını oynadığını savunmuştu.

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                Haberler Güncel Etki ajanlığına soyunan firari Metin Cihan'ın bağlantıları belli oldu! Kendisi TKP yöneticisi ablası PKK elebaşılarından...
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