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    • 11.10.2021 13:14
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    Elektrik faturası 82 TL üzerinde gelenler dikkat: Bu haber sizin için! 2 yıl boyunca geçerli olacak

    Elektriğe oluşturulan son zamlarla birlikte, milyonlarca elektrik tüketicisi elektrik faturalarındaki artıştan şikayetçi. Elektrik faturası ödemesinde zorluk yaşam sürdüren elektrik tüketicileri amacıyla sevindirici haber Enerjicell’den geldi. Yüksek gelen fatura ödemelerinden şikayet edenler amacıyla yeni bir ilerleme yaşandı. Yapılan bildirime göre, 2 senelik sözleşme imzalayanlar, elektrik faturası amacıyla daha az para ödeyecek. Bu kapsamda oluşturulan bildirimde, “ Enerjicell’ye geçerek 24 ay kalma sözü verin, Aktif Enerji Bedeli üstünden %5 indirim kazanın” ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Elektrik faturası 82 TL üzerinde gelenler dikkat: 2 yıl boyunca uygulanacak!

    Elektriğe oluşturulan son zamlarla birlikte, milyonlarca elektrik tüketicisi elektrik faturalarındaki artıştan şikayetçi. Elektrik faturası ödemesinde zorluk yaşam sürdüren elektrik tüketicileri amacıyla sevindirici haber Enerjicell'den geldi. Bu kapsamda, Enerjicell 24 ay taahhütlü indirimli tarifesine geçecek aboneler amacıyla, aylık 82 TL'nin üstünde faturalar amacıyla, tüketim bedeli üstünden %5 indirim uygulayacağını duyurdu.

    82'TL'den Yüksek Fatura Ödeyenler İçin Yeni Tarife

    Enerjicell yaptığı duyuruda, elektrik faturasına 82 TL ve üzeri ödeyen tüketiciler amacıyla %5 indirim uygulayacakları yeni indirimli tarifesini duyurdu. 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen bütün tüketiciler indirimli tarifeden yararlanabilecek.

    Bilindiği üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın yayınladığı limitten yüksek elektrik kullanımı olan gerçek ya da tüzel kişiler, serbest tüketici olarak adlandırılmakta ve enerji aboneliğini talep ettiği enerji dağıtım şirketine geçirme hakkına sahip olmaktadırlar. Bu kapsamda, Enerjicell 24 ay taahhütlü indirimli tarifesine geçecek aboneler amacıyla, aylık 82 TL'nin üstünde faturalar amacıyla, tüketim bedeli üstünden %5 indirim uygulayacağını duyurdu.

        Elektrik Tarifesi Detayları

        Bu tarifeye geçmek isteyen aboneler amacıyla senelik 24.000 kWH tüketim yapma koşulu ya da aylık 82 TL ve üzeri fatura miktarı ödüyor olma koşulu beklenmekte.

        Yıllık 24.000 kWH elektrik kullanımı EPDK'nın yayınladığı limit olmakla birlikte, belirti edilen tüketim miktarı üstünde elektrik tüketen tüketiciler EPDK doğrultusundan Serbest Tüketici olarak değerlendirilmektedirler. Serbest tüketici olan tüzel ya da gerçek kişiler, aboneliklerini değişik enerji sağlayıcılarına taşıma hakkına sahiptir.

        Paket kapsamında Enerjicell'de 24 ay kalma koşulu istenmektedir. İndirim uygulanacak, 82 TL'den yüksek faturalar amacıyla kullanım zamanı zamanınca indirim yapılmaktadır. 24 ay taahhüt sözü verildiğinde, 24 aylık faturalar amacıyla aylık kullanım bedeli üstünden %5 indirim uygulanacaktır. Enerjicell yayınladığı paketle alakalı detayları değiştirme hakkını gizli tutmaktadır.

        Enerjicell, 82 TL üzeri faturalar amacıyla %5 indirimli 24 ay taahhütlü paketine ek olarak, 24.000 kWH üzeri tüketim yapan, serbest tüketiciler amacıyla 24 ay taahhütlü sabit fiyat paketi de sunmaktadır.

        Elektrik faturası nasıl az gelir? | Elektrik faturası nasıl düşer?

        Elektrik tasarrufu gerçekleştirmek amacıyla ilk evvelce A, A+ ve üst seviye enerji tasarruflu elektronik cihazlar tercih etmelisiniz.

        Fırın evlerde en çok sarfedilen beyaz eşyalardan biridir. Fırın kullanırken kapağı çok sık açmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü denetim amacıyla kapağı her açtığınızda fırının sıcaklığı 20-25 derece düşer. Fırında bir şeyler pişirirken pişme prosedürü tamamlanmadan 10 dakika evvelce kapatma düğmesine basabilirsiniz. Sonuç olarak içerideki ısıyla yemek pişmeye devam edecektir. Bu sayede siz de tasarruf yapmış olursunuz.

        Hem de kullanmadığınız şarj cihazları, televizyonlar, ısıtıcıların fişlerini kesinlikle çekmelisiniz.

            Çamaşır makinenizi tam kapasite olarak çalıştırmanız önemli. Birkaç parça çamaşır amacıyla makine çalıştırmak enerjiyi boşa harcamanıza yol açar.

            Hem enerji hem de su kullanımını azaltmak amacıyla kesinlikle bulaşıkları makinede yıkamalısınız. Hem de bulaşıklarda hijyen sağlamak amacıyla lüzumlu olan ısıya eliniz dayanmayacaktır. Bu sebeple makine kullanmaya özen gösterin. Bulaşık makinenizi ekonomik programda çalıştırmayı ihmal etmeyin.

            Çamaşırlarınızı nemliyken ütülerseniz; ütünüzün daha az enerji harcamasını sağlarsınız. Bu da ciddi anlamda tasarruf yapmanıza yardımcı olur.

            Enerjicell kimin?

            Enerjicell, Turkcell Grup iştiraki olarak 2017 yılında kurulup , 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde EPDK'dan elektrik tedarik lisansı aldı.
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            Haberler Güncel Elektrik faturası 82 TL üzerinde gelenler dikkat: Bu haber sizin için! 2 yıl boyunca geçerli olacak
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