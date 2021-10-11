Elektrik faturası 82 TL üzerinde gelenler dikkat: Bu haber sizin için! 2 yıl boyunca geçerli olacak

Elektriğe oluşturulan son zamlarla birlikte, milyonlarca elektrik tüketicisi elektrik faturalarındaki artıştan şikayetçi. Elektrik faturası ödemesinde zorluk yaşam sürdüren elektrik tüketicileri amacıyla sevindirici haber Enerjicell'den geldi. Bu kapsamda, Enerjicell 24 ay taahhütlü indirimli tarifesine geçecek aboneler amacıyla, aylık 82 TL'nin üstünde faturalar amacıyla, tüketim bedeli üstünden %5 indirim uygulayacağını duyurdu.
82'TL'den Yüksek Fatura Ödeyenler İçin Yeni Tarife
Enerjicell yaptığı duyuruda, elektrik faturasına 82 TL ve üzeri ödeyen tüketiciler amacıyla %5 indirim uygulayacakları yeni indirimli tarifesini duyurdu. 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen bütün tüketiciler indirimli tarifeden yararlanabilecek.
Bilindiği üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın yayınladığı limitten yüksek elektrik kullanımı olan gerçek ya da tüzel kişiler, serbest tüketici olarak adlandırılmakta ve enerji aboneliğini talep ettiği enerji dağıtım şirketine geçirme hakkına sahip olmaktadırlar. Bu kapsamda, Enerjicell 24 ay taahhütlü indirimli tarifesine geçecek aboneler amacıyla, aylık 82 TL'nin üstünde faturalar amacıyla, tüketim bedeli üstünden %5 indirim uygulayacağını duyurdu.