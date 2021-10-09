SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün burada yaklaşık 2.5 yıllık bir aradan sonra bizleri bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. Tabi Adana'ya boş gelinmez. Bugün yaklaşık 2.2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1.8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışlarını yapıyoruz.

ÜLKEMİZE 250 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Temelini atacağımız petro-kimya tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar Türkiye'nin en zor şartlarda dahi hedeflerini nasıl kararlılıkla ilerlediğinin sembolüdür. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşaa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni 2007 yılında kurduk. Amacımız burada ülkemiz sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden birinin üretimini sağlamaktı. Tesisin 2024 yılında tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım. Kapılarımız yatırımcılara sonuna kadar açık.

Bay Kemal, bak bugün 26 tane fabrikayı açıyoruz."

BAŞKAN ADANA'YA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Adana'da. Erdoğan, Adana Havalimanı'nda tören mangasını selamladı.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katılacak.