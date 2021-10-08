Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? 9-10 Ekim ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hafta sonları ve diğer tatil günlerinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri ormanlar oluyor, piknik yapılıyor mangallar yakılıyor. Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarından sonra girişler yasaklanmıştı, peki yeniden açıldı mı?
9-10 EKİM HAFTA SONU ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?
İstanbul'da ormana giriş yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24:00'de sona erdi.
Valilik'ten yapılan açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce;
6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.
Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.