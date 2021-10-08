Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? 9-10 Ekim ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hafta sonları ve diğer tatil günlerinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri ormanlar oluyor, piknik yapılıyor mangallar yakılıyor. Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarından sonra girişler yasaklanmıştı, peki yeniden açıldı mı?