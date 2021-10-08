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    • 08.10.2021 07:03
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    Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları/ karakterleri kimler? Aziz dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? 1. fragman izle!

    Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu Aziz dizisi için heyecanlı bekleyiş sürerken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından harekete geçti. Yıldırım dizinin ilk fragmanının yayımlandığını duyurdu. Dizide Murat Yıldırım'ın yanı sıra Damla Sönmez, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Füsun Demirel ve Simay Barlas gibi bir çok ünlü vebaşarılı isim yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla reytingleri alt üst etmeye hazırlanan dizi hakkında bir çok soru gündeme geldi. 1. bölüm fragmanını izleyenler dizi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları/ karakterleri kimler? Aziz dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? Aziz dizisi 1. bölüm ne zaman yayımlanacak, saat kaçta? İşte yeni dizi hakkında merak edilenlerin cevapları...

    takvim.com.tr
    Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Dizi sektöründe reyting yarışlarını kızıştıracak yepyeni bir dizi geliyor. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrol oynadığı dizide daha bir çok başarılı isim yer alıyor. Yıldırım'a başrolde Damla Sönmez eşlik edecek. İlk kez bir projede partner olan ikilinin dizideki rolleri büyük merak uyandırdı. Sağlam bir oyuncu kadrosuyla ekranlara gelen Aziz dizisi hakkında Murat Yıldırım müjdeyi duyurdu. Yıldırım Twitter hesabından Azize dizisinin ilk fragmanının yayımlandığını duyurdu. Peki Azize dizisi ne zaman başlayacak? Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aziz dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda?

    AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ KANALDA?

    Aziz dizisi'nin Ekim ayı içerisinde 1. bölümü yayımlanacak. İlk bölüm fragmanı da paylaşıldı. Ancak dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Aziz dizisi Show TV'de ekranlara gelecek.

    AZİZ DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLA!

    AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

    Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

    Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği yaşam mücadelesiyle küllerinden yeniden doğdu; Sıradan bir köylü kızı olan Efnan'ın ( Simay Barlas ) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesiyle duygusal bir ikilem içinde kalacak ve yaşadığı yoğun duygusal çalkantıların ardından zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

    Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz içten ve sıcak anlatımıyla ekranlarda olacak!

    AZİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Aziz Payidar: Murat Yıldırım

    Dilruba: Damla Sönmez

    Efnan: Simay Barlas

    Galip Payidar: Ahmet Mümtaz Taylan

    Mösyö Pierre: Fırat Tanış

    Adem Payidar: Güven Murat Akpınar

    Handan: Ayten Soykök

    Hatice Ana: Meral Çetinkaya

    Nigar Hala: Füsun Demirel

    Kenan: Eren Hacısalihoğlu

    Mustafa: Baran Akbulut

    Maksude Payidar: Elif Sönmez
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    Haberler Güncel Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları/ karakterleri kimler? Aziz dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? 1. fragman izle!
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