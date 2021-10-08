Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları/ karakterleri kimler? Aziz dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? 1. fragman izle!

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ KANALDA?

Aziz dizisi'nin Ekim ayı içerisinde 1. bölümü yayımlanacak. İlk bölüm fragmanı da paylaşıldı. Ancak dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Aziz dizisi Show TV'de ekranlara gelecek.

AZİZ DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLA!

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği yaşam mücadelesiyle küllerinden yeniden doğdu; Sıradan bir köylü kızı olan Efnan'ın ( Simay Barlas ) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesiyle duygusal bir ikilem içinde kalacak ve yaşadığı yoğun duygusal çalkantıların ardından zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz içten ve sıcak anlatımıyla ekranlarda olacak!

AZİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Aziz Payidar: Murat Yıldırım

Dilruba: Damla Sönmez

Efnan: Simay Barlas

Galip Payidar: Ahmet Mümtaz Taylan

Mösyö Pierre: Fırat Tanış

Adem Payidar: Güven Murat Akpınar

Handan: Ayten Soykök

Hatice Ana: Meral Çetinkaya

Nigar Hala: Füsun Demirel

Kenan: Eren Hacısalihoğlu

Mustafa: Baran Akbulut

Maksude Payidar: Elif Sönmez