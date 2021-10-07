Rebiülevvel ayı kutlama mesajları - sözleri 2021! Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının kaçında doğdu? Rebiülevvel ile ilgili hadisler ve ibadetler!

Aşkın ile bülbül gibi artmakdadır âhım / Kayd et beni de "defter-i uşşâk"a a mâhım.

Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber.

İslam alemi için en önemli aylardan birisi olan Rebiülevvel Ayı tüm kâinat için hayırlara vesile olsun.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel Ayı'mız mübarek olsun, gönül dünyamız inşirah bulsun…

Doğ kalbime bir lahzacık ey nur-i dilara, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.

Allah'ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine layık olalım Amin…