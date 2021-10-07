Okullarda 1. dönem ne zaman sona erecek? 2022 Ocak tatili ne zaman? MEB 2021-2022 takvimi: 15 tatil hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gösterilen eğitim öğretim takvimi sonrası kasım tatili ve 15 tatil en merak edilen konulardan biri oldu. Bu yıl karşı karşıya başlayan eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. Dönem ne zaman sona erecek? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilen bilgiler!