Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı 2021: Kasım celbi sevk tarihleri belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Gündemde arama motorları üzerinden sıkça Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen, eli silah tutan milyonlarca genç 2021 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorgulamasını arama motorları üzerinden yapmaya başladı. Peki Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili herhangi bir açıklama geldi mi? Kasım celbi askerlik yerleri hangi tarihte vatandaşlara duyurulacak? İşte ayrıntılar…
Askerlik yerlerine yönelik araştırmalar kasım celbinin yaklaşmasına kısa bir süre kala hız kazandı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e devlet ekranından T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
Yapılan açıklamaya göre, kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.