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    • 07.10.2021 13:16
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    Anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi neden değiştirilemez?

    Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında yeni anayasa konusuna değinerek, ilk 4 madde tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu gelişmelerin arkasından, 'Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi, anayasanın ilk 4 maddesi nedir?' Sorularının yanıtı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi. İşte anayasanın ilk 4 maddesi hakkında tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi neden değiştirilemez?

    Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi, anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Soruları yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları ve anayasanın ilk 4 maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte anayasanın ilk 4 maddesi hakkkında tüm merak edilenler!

    ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

    I. Devletin şekli

    MADDE 1.
    – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

    II. Cumhuriyetin nitelikleri

    MADDE 2.
    – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

    III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti



    MADDE 3.
    – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
    Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
    Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
    Başkenti Ankara'dır.

    IV. Değiştirilemeyecek hükümler

    MADDE 4.
    – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

        ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

        Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
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