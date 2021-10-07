Anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi neden değiştirilemez?

Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi, anayasanın ilk 4 maddesi nedir? Soruları yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları ve anayasanın ilk 4 maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte anayasanın ilk 4 maddesi hakkkında tüm merak edilenler!
ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?
I. Devletin şekli
MADDE 1.
– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.
– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.
– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4.
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.