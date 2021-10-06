SON DAKİKA: Gara'daki hain saldırıya katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan 'Doktor Rodi' kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.
8 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Irak'tan gelen terör örgütü PKK üyeleri, Yüksekova'nın Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu'na saldırmış 8 asker şehit olmuştu. Bölgede çıkan çatışmalarda 18 PKK'lı öldürülmüştü.
9.630 OPERASYON PLANLAMIŞTIK, 10 BİN 850 OPERASYONLA KAPATTIK
Öte yandan ilkbahar yaz operasyonlarını tamamladık, sonbahar kış operasyonlarına başlandığını bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlkbahar yaz operasyonlarında 9.630 operasyon planlamıştık, 10 bin 850 operasyonla kapattık.
127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey teröristtir. Kalan silahlı eleman sayısı 181, bu yılki katılım sayısı 40'tır. Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var.