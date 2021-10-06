Hicri takvime göre Safer ayının hemen ardından gelen Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İslam alemi için son derece önemli olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayında idrak edilcek. Peki, Safer ayının son çarşambası hangi gün? 2021 Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rebiülevvel ayı 2021 yılında 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 5 Kasım 2021 günü sona erecek.

İşte Rebiülevvel ayı hakkında bilgiler;