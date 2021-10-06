Aşı kartı nasıl oluşturulur? E-Nabız, Hayat Eve Sığar aşı kartı oluşturma ekranı! Seyahatlerde aşı kartı zorunlu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kalabalık ortamlar olan konserler, toplu taşıma, uçuşların yanı sıra okulda çalışan aşısızlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Haftalık olarak sürekli bu testi vermek istemeyenler aşılarını tam doz olarak aşı kartını edinebiliyor ve bu şekilde seyahat de edebiliyor. İşte aşı kartı alma, sorgulama ekranı...
AŞI KARTI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.
Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.
AŞI KARTI ZORUNLU MU OLDU?
Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM'ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin 15 Ekim 'de görüleceğini belirtiyorlar.