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    • Güncel
    • 05.10.2021 08:49
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    • 05.10.2021 09:05
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    Sağanak, kar ve fırtına kapıda! 5 Ekim Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

    Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında bazı illerimiz için yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve yer yer kar uyarısı yapıldı. Peki bugün hangi illerimizde kar yağışı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre hava durumu tahmini.

    Sağanak, kar ve fırtına kapıda!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 23°C

    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 27°C

    Az bulutlu

    İZMİR °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 19°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        TOKAT °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık
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        Sağanak, kar ve fırtına kapıda!
        Haberler Güncel Sağanak, kar ve fırtına kapıda! 5 Ekim Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
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