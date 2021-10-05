CHP’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali devam ediyor! İBB zabıtaları kilitleri değiştirdi

"POLİSE ZABITANIN SALDIRMASI TARİHTE İLK OLABİLİR"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci; polis memurlarının CHP'li İBB ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği TÜGVA Adalar İlçe binasının önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğradığını belirterek, "Zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Beşinci, şunları söyledi:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak İstanbul Adalar'da İBB'den tamamen hukuka uygun şekilde kiraladığımız ve günü gününe kiramızı ödediğimiz ilçe binamıza bugün CHP'li İBB Başkanı ve CHP'li Adalar Belediye Başkanı'nın emriyle zabıtalar baskın yapmıştır."

"Binamızın içindeki eşyalar gaspedilmeye çalışılmış, bina kilitleri değiştirilmiştir. CHP'li İBB'nin Adalar'da kiraladığımız binanın tahliyesi ile alakalı mahkeme süreci devam ederken ve mahkemenin herhangi bir kararı yokken yapmış olduğu bu eylem tam olarak bir gaspetme eylemidir."

"Bu hukuksuzluğun karşı ilçe binamızdaki gönüllü TÜGVA'lı arkadaşlarımız polisi ve TÜGVA gönüllüsü avukatları aramıştır. Polis memurları CHP'li İBB ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği ilçe binamızın önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğramıştır."

"Olay tam olarak budur, zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir. CHP'nin militanı gibi davranan zabıtaların yaptıkları yetmemiş olacak ki; CHP Adalar İlçe Teşkilatı TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yapmıştır, şuan da CHP İlçe Teşkilatı ve zabıta binanın içerisinde gaspçı gibi durmaktadırlar. Memleket sevdalısı TÜGVA'lı gençlere mi saldıracaklardır? Yoksa ilçe binamızı işgal mi edeceklerdir?"

"CHP'lilerin toplanma çağrısı üzerine bir tane TÜGVA'lı gencimizin burnunun kanamasının sorumlusu CHP'li İBB Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı, Adalar Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanıdır. Ayrıca bize karşı yapılacak her türlü çapulculuğa ve vandallığa karşı kendimizi de ilçe binamızı da savunmaya devam ettik, edeceğiz. Gençlerin duruşu ve hukuk, CHP'nin faşizmini yenecektir."

AKPOLAT İŞGAL POZU VERDİ

Skandala imza atanlar arasında yer alan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat skandalı savunmayı sürdürerek TÜGVA önünde poz verdi.

Twitter üzerinden fotoğraf paylaşan Akpolat, "Adalıların hakkını savunmak için bu mücadelemize devam edeceğiz ve siz Adalıları da yanımızda görmekten mutluluk duyarız." şeklinde işgal pozu verdi.