Bunun adı zorbalık! İBB zabıtaları TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binasını işgal ettiği ve vakfa ait eşyaları hukuksuz olarak alındığı ortaya çıktı.

VAKFIN BİNASI İŞGAL EDİLDİ, İBB ZABITASI POLİSİ YARALADI

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının da vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürdüğü öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisi yaraladı.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, işgal ettikleri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde poz verdiği öğrenildi.

10 SENE İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için kira sözleşmesi imzaladığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA ile kira sözleşmesinin devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE ADALAR KAYMAKAMLIĞI; İBB'NİN TAHLİYE TALEBİNİ REDDETTİ

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin İBB ile kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin açtığı tespit davası sürecinin devam ettiği, konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle Adalar Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nin İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi.

TÜGVA: "İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" denildi.



TÜGVA'nın açıklaması şöyle:

"Vakfımızca, hizmetlerimizi kamu yararı adına yürütmek amacıyla kullanılan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği binası bugün (5 Ekim 2021) sabah saatlerinde hukuksuz bir tahliye teşebbüsüne uğramıştır. İlgili binanın kullanım hakkı İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için imzaladığımız kira sözleşmesi uyarınca vakfımıza aittir. Mevzuattan ve kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimiz eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, kira ücreti bir kere dahi geciktirilmeden düzenli olarak ödenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel hukuka tabi sözleşmemizi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul edilmemesi akabinde kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmiştir. Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin bu talebini reddetmiştir. İBB bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır.

Zabıta görevlileri sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarımızı da götürmek amacıyla takriben 30-40 kişilik bir ekiple, vardiyalı bir şekilde nöbet tutmaya (saat 23:00 itibariyle) devam etmektedirler.

Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir. Biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak hukukun üstünlüğüne inancımız gereği, şeffaflık prensibi içinde, yasa ve usule uygun şekilde ülkemizin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz."