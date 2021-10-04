WhatsApp'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 5 Ekim Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? İşte detaylar!
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp erişim sorunu yaşandığı duyuruldu. WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA
Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.