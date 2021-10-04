Whatsapp çöktü mü? 5 Ekim Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp erişim sorunu yaşandığı duyuruldu. WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA



Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.