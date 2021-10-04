WhatsApp'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 4 Ekim Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? İşte detaylar!
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp erişim sorunu yaşandığı duyuruldu. WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.
AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.